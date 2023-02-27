Дефицит медицинских кадров есть и в частных клиниках – псковский эксперт

16:31, 27 февраля 2023, ПАИ

Дефицит медицинских кадров присутствует и в частных клиниках, сказал директор многопрофильной и офтальмологической клиник в Пскове Денис Брохман в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Нехватка кадров чувствуется. Мы несколько лет уже занимаемся поиском и привлечением молодых ординаторов… Мы ищем молодые кадры и развиваем их. Кадров не хватает везде», - отметил гость студии.

Он также обратил внимание, что на форуме медицинских учреждений «Медицина, доступная каждому» озвучили цифры по нехватке медперсонала в России в целом. «Это более 10 тысяч среднего медперсонала и около 12 тысяч врачей», - уточнил Денис Брохман.

По его словам, частная клиника не переманивает кадры из государственных клиник. «Мы с государственными учреждениями делаем единое дело… Мы не то что не переманиваем кадры, мы сохраняем ведущие кадры в Псковской области. У многих специалистов появляются мысли, например, уехать в Санкт-Петербург», - заметил Денис Брохман.