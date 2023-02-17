О принципе работы горизонтально-фрезерных станков рассказали специалисты
Фрезерная обработка заготовок — один из ключевых этапов производства металлических изделий и металлоконструкций. Оборудование фрезерного типа включает в себя широкое разнообразие инструментов, при помощи которых можно производить обработку заготовок пазовыми, торцевыми, фасонными или цилиндрическими фрезами. Одним из наиболее распространенных видов станков такого типа является горизонтально-фрезерный станок. Кроме своего прямого назначения — фрезеровки, он позволяет осуществлять операции расточки, шлифования, а в некоторых моделях — сверления заготовок.
Устройство и принцип работы
Конструкция горизонтально-фрезерного станка предусматривает станину, выполняющую функцию опорной стойки. На передней ее части установлен рабочий стол с движущимися каретками и коробкой передач. Заднюю часть занимает электродвигатель, соединенный через коробку скоростей со шпиндельной бабкой.
Деталь устанавливается на поверхность рабочего стола и фиксируется. В зависимости от конфигурации заготовки и степени фрезерования вычисляется режим обработки, после чего производится выбор оптимальной фрезы. Выделяют несколько типов фрез, каждая из которых ориентирована на выполнение определенной задачи:
- цилиндрические — применяются для плоскостного фрезерования; главное назначение — удаление заданного объема материала со всей поверхности заготовки;
- торцевые — устанавливаются только в универсальные модели горизонтально-фрезерных станков, используются для обработки вертикальных плоскостей;
- угловые — используются для придания необходимой конфигурации кромке детали;
- концевые и шпоночные — предназначены для формирования отверстий.
В зависимости от своего назначения горизонтально фрезерные станки могут быть оснащены дополнительными элементами — магнитными столами для обработки деталей сложной формы, консольными конструкциями, позволяющими изменять положение заготовки относительно фрезы, и т. д.
Технические характеристики
В перечне основных характеристик оборудования, которые необходимо учитывать при его выборе:
- количество оборотов головки шпинделя — в стандартных моделях показатель варьируется в пределах от 400 до 3500 об./мин.;
- тип управления — ручной, электрический;
- количество скоростей переключения частоты вращения;
- способ подачи заготовок — ручной, механический;
- мощность;
- наличие системы охлаждения.
Также необходимо учитывать, что все модели станков имеют ограничения по массе и габаритам обрабатываемых заготовок. Максимально допустимый вес, как правило, указывается производителем.
Станки с ЧПУ
Модели, оснащенные числовым программным управлением, представляют собой более современные аналоги классического оборудования. Они не только гарантируют высокую точность изготовления, но и сокращают временные затраты на обработку деталей, что в разы повышает производительность. Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ оснащены блоком CNC, с помощью которого можно задать алгоритм работы станка в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Такие модели применяются в основном в промышленных масштабах для обработки габаритных заготовок из твердых сортов стали.
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