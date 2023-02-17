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О принципе работы горизонтально-фрезерных станков рассказали специалисты

Фрезерная обработка заготовок — один из ключевых этапов производства металлических изделий и металлоконструкций. Оборудование фрезерного типа включает в себя широкое разнообразие инструментов, при помощи которых можно производить обработку заготовок пазовыми, торцевыми, фасонными или цилиндрическими фрезами. Одним из наиболее распространенных видов станков такого типа является горизонтально-фрезерный станок. Кроме своего прямого назначения — фрезеровки, он позволяет осуществлять операции расточки, шлифования, а в некоторых моделях — сверления заготовок.

Устройство и принцип работы

Конструкция горизонтально-фрезерного станка предусматривает станину, выполняющую функцию опорной стойки. На передней ее части установлен рабочий стол с движущимися каретками и коробкой передач. Заднюю часть занимает электродвигатель, соединенный через коробку скоростей со шпиндельной бабкой.

Деталь устанавливается на поверхность рабочего стола и фиксируется. В зависимости от конфигурации заготовки и степени фрезерования вычисляется режим обработки, после чего производится выбор оптимальной фрезы. Выделяют несколько типов фрез, каждая из которых ориентирована на выполнение определенной задачи:

  • цилиндрические — применяются для плоскостного фрезерования; главное назначение — удаление заданного объема материала со всей поверхности заготовки;
  • торцевые — устанавливаются только в универсальные модели горизонтально-фрезерных станков, используются для обработки вертикальных плоскостей;
  • угловые — используются для придания необходимой конфигурации кромке детали;
  • концевые и шпоночные — предназначены для формирования отверстий.

В зависимости от своего назначения горизонтально фрезерные станки могут быть оснащены дополнительными элементами — магнитными столами для обработки деталей сложной формы, консольными конструкциями, позволяющими изменять положение заготовки относительно фрезы, и т. д.

Технические характеристики

В перечне основных характеристик оборудования, которые необходимо учитывать при его выборе:

  • количество оборотов головки шпинделя — в стандартных моделях показатель варьируется в пределах от 400 до 3500 об./мин.;
  • тип управления — ручной, электрический;
  • количество скоростей переключения частоты вращения;
  • способ подачи заготовок — ручной, механический;
  • мощность;
  • наличие системы охлаждения.

Также необходимо учитывать, что все модели станков имеют ограничения по массе и габаритам обрабатываемых заготовок. Максимально допустимый вес, как правило, указывается производителем.

Станки с ЧПУ

Модели, оснащенные числовым программным управлением, представляют собой более современные аналоги классического оборудования. Они не только гарантируют высокую точность изготовления, но и сокращают временные затраты на обработку деталей, что в разы повышает производительность. Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ оснащены блоком CNC, с помощью которого можно задать алгоритм работы станка в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Такие модели применяются в основном в промышленных масштабах для обработки габаритных заготовок из твердых сортов стали.

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