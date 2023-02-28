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Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за кражу косметики

Косметику и парфюмерию почти на 20 тысяч рублей похитила жительница Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города. 

По имеющимся данным, в январе этого года женщина зашла в магазин косметики, где спрятала себе под шубу четыре коробки парфюма разного вида, а затем покинула торговую точку. Ущерб составил 7358 рублей. На следующий день из другого магазина она похитила крем и маску для лица, шесть коробок парфюма, пять карандашей для глаз, две туши для бровей, четыре карандаша для бровей и 13 карандашей для губ. Все похищенное она спрятала себе под пальто и удалилась. В этот раз ущерб составил 11 086 рублей.

Также ранее, в ноябре 2022 года, она украла два дезодоранта на сумму 563 рубля.

Уголовное дело в отношении псковички направлено в суд. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот 60 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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