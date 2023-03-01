Более 40% псковичей не дают деньги в долг – опрос

08:44, 01 марта 2023, ПАИ

С просьбой занять денег псковичи чаще всего обращаются в банк, реже — к родственникам и друзьям, пишет сервис SuperJob.

12% псковичей, чтобы одолжить денег, обращаются к родственникам. 8% берут взаймы у друзей. 2% берут в долг у коллег, 1% — у работодателя. 23% псковичей берут кредит в банке. 54% респондентов не берут взаймы.

Взаймы псковичи чаще всего дают родственникам (21%), чуть реже — друзьям (20%). Коллегам по работе одалживают деньги 7% респондентов. Не дают денег в долг 43% опрошенных.

Респонденты моложе 34 лет чаще берут в долг у родственников (16%), а дают взаймы чаще друзьям (31%). Псковичи старше 45-ти чаще обращаются за кредитами в финансовые организации (24%), а одалживают деньги чаще родне (26%). Мужчины дают деньги в долг коллегам охотнее, чем женщины (11 и 5% соответственно).