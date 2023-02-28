Автомобиль Mersedes-Benz подожгли в Борисовичах

10:26, 01 марта 2023, ПАИ

Автомобиль Mersedes-Benz подожгли в псковской деревне Борисовичи в ночь на 1 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло на улице Балтийской. По предварительной информации, из-за поджога в автомобиле Mersedes-Benz GL-450 сгорел салон.

28 февраля в 9:10 в СНТ «Авторемзавод» на улице Линейной загорелся двухэтажный дом. В результате в пристройке повреждено потолочное перекрытие. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки. Спасен жилой дом.

В тот же день в 22:24 произошел пожар в порховской деревне Фролово. Огнем повреждена кровля жилого дома. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки в чердачном помещении.