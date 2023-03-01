Изменение правил проезда круговых перекрестков обсудят на «Серебряном дожде»

13:58, 01 марта 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 1 марта, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Александр Алексеев, инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области.

Как поменялись правила проезда круговых перекрестков с сегодняшнего дня и каких точек в Пскове это коснется? Как ГИБДД оценивает состояние дорог накануне весны? Часто ли причиной ДТП становятся дорожные условия и где искать правду в этом случае?

Об этом и многом другом - слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».