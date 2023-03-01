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Общество

Книгу со стихами о кошках представили в Изборске

Книгу о кошках со стихами и иллюстрациями представили в Изборске, сообщает газета «Печорская правда».

В честь Всероссийского дня кошек, который празднуется 1 марта, в музее-заповеднике «Изборск» прошла презентация книги «Изборские истории», где напечатаны стихи сотрудника музея Сергея Черкасова. Также читателей порадуют иллюстрации Сергея Феденко.

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