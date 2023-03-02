В Грозном почтили память павших солдат 6-й роты

23:25, 01 марта 2023, ПАИ

В Грозном почтил память десантников 6-й роты, которые героически погибли в неравном бою с бандитами 23 года назад.

Мемориальные доски с их фамилиями установлены на улице 84 Псковских Десантников.

«В том числе благодаря подвигу наших ребят, их мужеству и отваге сегодня на Северном Кавказе мир, порядок и стабильность, а регионы успешно и динамично развиваются», — пояснил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.