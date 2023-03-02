День открытых дверей пройдет в псковском архиве 10 марта

08:59, 02 марта 2023, ПАИ

Государственный архив Псковской области проведет день открытых дверей 10 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственного архива Псковской области.

Посетителей ждут выставки архивных документов «Дворянские гербы Псковской губернии» и «Уникальные документы и находки в архивных делах», их можно посмотреть по адресам: улица Петрова, 1 и улица Госпитальная, 3, а также выставка «Женский вопрос: первые годы советской власти», которая откроется в Великих Луках на улице Лизы Чайкиной, 17а. Кроме того, будут организованы экскурсии в хранилища, знакомство с реставрацией документов (только на улице Госпитальной, 3), фотозоны в стиле ретро, специальные программы для детей 6+, мастер-классы по генеалогии.

Начало программ: 15:00, 16:30, 18:00, 19:30.

Для участия нужно записаться по телефону (8112) 53-56-85 или в личных сообщениях на официальной странице архива в соцсети «ВКонтакте».

«Спешите, количество мест ограничено!» — говорится в сообщении.