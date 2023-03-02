Защиту от змей в собственной квартире ищет порховичка

13:35, 02 марта 2023, ПАИ

Жительница Порхова жалуется на змей, которые регулярно заползают в её квартиру с приходом весны. Об этом сообщает «Порховский вестник».

Порховичка неоднократно обращалась в разные инстанции с просьбой о помощи, но за три года решить проблему с пресмыкающимися никто не смог.

«Ранее нам с такой проблемой сталкиваться не приходилось. Это не грызуны и не насекомые. Как с этим бороться - неизвестно. В ходе беседы было принято решение обратиться в СЭС», - сказал глава администрации Порхова Василий Федулов.

Однако в СЭС решать проблему тоже отказались. Ответ дал директор УК «Порховдомсервис» Юрий Алексеев: «Собственнику необходимо прийти к нам и написать заявление. Место там низкое, вполне возможно, что змеи гнездились там всегда. Как они попадают в дом - неизвестно. Могут заползти в подъезд через низкий порог или иным способом. Надо разбираться. Сейчас могу сказать только то, что с таким инцидентом приходится сталкиваться впервые».