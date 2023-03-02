В Острове на 102-м году жизни умер участник Курской битвы

15:57, 02 марта 2023, ПАИ

В Острове на 102-м году жизни умер ветеран Сергей Степанов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Он прошёл всю Великую Отечественную войну, был на фронте с первого дня, а демобилизовался в апреле 1946 года. Прошел путь от рядового до старшего лейтенанта, служил старшим техником в саперном батальоне в составе Волховского, 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов. Участник легендарной Курской битвы.

«Острович по рождению, в годы мирной жизни трудился на разных должностях в нашем районе. Сергея Герасимовича знали лично очень многие жители района, - отметил Дмитрий Быстров. - Человек скромный, радушный и открытый, он мог помочь дельным советом. Мы, молодые, стремились лично с ним пообщаться, поздравить с праздником, поддержать. Глядя на Сергея Герасимовича, невольно ловил себя на мысли: этот человек прошел всю ту страшную войну, прожил трудную жизнь и остался таким светлым, простым, порядочным, жизнелюбивым. Проводили нашего ветерана с воинскими почестями. Соболезнование родным и близким. Светлая память Сергею Герасимовичу».