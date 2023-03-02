Санкции не помешали псковским фермерам увеличить посадки тюльпанов

17:40, 02 марта 2023, ПАИ

Санкции, введенные западными странами в отношении России, не помешали псковским фермерам увеличить посадки тюльпанов.

К весне в своем хозяйстве фермер Иван Мельник вырастил 58 сортов тюльпанов. «Более 200 тысяч луковиц высадили, заказали фуру с 600 тысячами луковиц», – рассказал он, уточнив, что эти луковицы предназначались для всех псковских хозяйств, которые занимаются цветами.

Цена на цветок выросла в зависимости от сорта от 10 до 20%. «Хоть голландцы и не увеличили стоимость луковицы, да и евро с долларом в то время как раз упали, все осложнила логистика. Она была очень сложной и дорогой, выросла на 120%», - пояснил Иван Мельник.

Хороший спрос на тюльпаны связан с тем, что цветы из Псковской области отправляют в Сибирь и на Дальний Восток. «Наша европейская часть переполнена цветами, переполнен юг, средняя полоса России и даже северо-запад, а Сибирь и Дальний Восток сидят без цветка. И все наши цветы хорошо уходят туда. Есть спрос», - уточнил фермер.

Подробности о том, как псковским фермерам удалось преодолеть трудности с поставками посадочного материала и выжить в условиях санкций, читайте в статье «АиФ-Псков».