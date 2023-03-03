Папино слово было законом: Анна Роор о своём воспитании

12:37, 03 марта 2023, ПАИ

О семейных ценностях и воспитании детей рассказала педагог по вокалу, певица, музыкант Анна Роор в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

«В моей семье есть понятие семейных ценностей. У меня по папиной линии строгая семья, но она была музыкальная, поэтому мне было легче в этом плане. Здесь я с папой на одной волне, но папино слово было законом. С мамой было проще, ей иногда доставалась обратная сторона моей медали. Мои капризы», – поделилась воспоминаниями Анна Роор.

Певица подчеркнула, что в её семье было сильно развито уважение к старшим. Настолько, что даже к своей бабушке она обращалась на «вы».

«Сейчас, пройдя вот такой путь, я могу сказать, что не каждый ребенок может выдержать подобное, особенно сейчас, когда воспитание поддерживает детей максимально. Родители сейчас верят в своих детей и говорят им об этом. Мы все-таки росли чуть-чуть по-другому», – добавила гостья студии.