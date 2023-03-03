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Культура

Псковская певица объяснила нежелание участвовать в шоу «Голос»

Псковская певица и педагог по вокалу Анна Роор рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM о том, почему она не хочет участвовать в программе «Голос».

«Я не участвую в «Голосе», потому что мне это не нужно. Мне это не надо. Доказывать самой себе, что я могу, мне не нужно, потому что я не в приоритете для себя как певица», - рассказала Анна Роор.

Она отметила, что на первом месте у нее стоит обучение детей вокалу и музыке. Певица считает, что в Пскове для этого очень много возможностей и есть чем заняться. Поэтому уезжать из Пскова певица не планирует и не представляет свою жизнь без Пскова.

«В «Голосе» нужно участвовать, когда полностью уверена в себе, а я уверена ровно настолько, чтобы оставаться здесь и воспитывать умных и музыкальных деток», - добавила гостья студии.

Она также рассказала, что имеет комплекс самозванца. У нее есть чувство, что ей не хватает знаний и навыков. Но при этом она постоянно обучается и развивает свои умения.

 

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