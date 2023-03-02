В Пскове подготовиться к ЕГЭ с репетиторами в среднем стоит 4500 рублей в неделю

19:11, 02 марта 2023, ПАИ

В Пскове подготовиться к ЕГЭ с репетиторами в среднем стоит 4500 рублей в неделю, пишет сервис SuperJob.

Выпускники всё чаще готовятся к экзаменам с помощью репетиторов. О том, что ребёнок-девятиклассник берёт частные уроки, сегодня сообщает каждый второй родитель — это в полтора раза больше, чем два года назад. В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители из Пскова.

Дополнительные занятия с репетиторами оплачивают своему ребёнку 31 % родителей учеников 7–8-х классов. Будущие выпускники работают с частными преподавателями гораздо чаще: о том, что у ребёнка есть репетитор, рассказали 50 % родителей 9-классников и 45 % родителей 10–11-классников.

Ученикам 7–8-х классов особенно часто нанимают педагогов по английскому, алгебре и геометрии, а также по русскому языку. Детям этого возраста репетиторы, как правило, помогают либо повысить успеваемость и сделать домашние задания, либо выполнить школьные проекты и подготовиться к олимпиадам. В среднем на репетиторов для учеников 7–8-х классов родители тратят по 2 800 рублей в неделю.

Привлекая частных преподавателей для будущих выпускников, родители ставят на первый план подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Наиболее востребованы репетиторы по обязательным для сдачи предметам — алгебре, геометрии и русскому языку. В топ-5 наиболее востребованных предметов также входят английский, физика, химия и обществознание. Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3 200 рублей в неделю, родители учеников 10–11-х классов — в среднем по 4 500 рублей.

