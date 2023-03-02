Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове подготовиться к ЕГЭ с репетиторами в среднем стоит 4500 рублей в неделю

В Пскове подготовиться к ЕГЭ с репетиторами в среднем стоит 4500 рублей в неделю, пишет сервис SuperJob.

Выпускники всё чаще готовятся к экзаменам с помощью репетиторов. О том, что ребёнок-девятиклассник берёт частные уроки, сегодня сообщает каждый второй родитель — это в полтора раза больше, чем два года назад. В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители из Пскова.

Дополнительные занятия с репетиторами оплачивают своему ребёнку 31 % родителей учеников 7–8-х классов. Будущие выпускники работают с частными преподавателями гораздо чаще: о том, что у ребёнка есть репетитор, рассказали 50 % родителей 9-классников и 45 % родителей 10–11-классников.

Ученикам 7–8-х классов особенно часто нанимают педагогов по английскому, алгебре и геометрии, а также по русскому языку. Детям этого возраста репетиторы, как правило, помогают либо повысить успеваемость и сделать домашние задания, либо выполнить школьные проекты и подготовиться к олимпиадам. В среднем на репетиторов для учеников 7–8-х классов родители тратят по 2 800 рублей в неделю.

Привлекая частных преподавателей для будущих выпускников, родители ставят на первый план подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Наиболее востребованы репетиторы по обязательным для сдачи предметам — алгебре, геометрии и русскому языку. В топ-5 наиболее востребованных предметов также входят английский, физика, химия и обществознание. Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3 200 рублей в неделю, родители учеников 10–11-х классов — в среднем по 4 500 рублей.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 марта 2023

В Усвятской средней школе открыли «Парту Героя»
02 марта 2023

В Пскове подготовиться к ЕГЭ с репетиторами в среднем стоит 4500 рублей в неделю
02 марта 2023

В Невельском районе продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения

02 марта 2023

35-летие регионального Детского фонда отметили в Пскове
02 марта 2023

Пыталовской молодёжи рассказали о подвиге псковских десантников

02 марта 2023

Турпотенциал Псковской области презентуют в Москве
02 марта 2023

Санкции не помешали псковским фермерам увеличить посадки тюльпанов
02 марта 2023

Сотрудники Ленинградского зоопарка учились ловить сбежавшего тигра

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...