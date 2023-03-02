Центральный банк возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей

21:15, 02 марта 2023, ПАИ

Центральный банк возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей образца 1997 года. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов в четверг, 2 марта, на организованной Ассоциацией банков России ежегодной встрече кредитных организаций с регулятором.

Согласно сообщению, летом 2023 года будут презентованы новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей. Банкноты же номиналом 5 рублей и 10 рублей уже вошли в обращение в некоторых регионах.

У ЦБ в планах обновить следующие купюры: 100 рублей, 1 000 рублей и 5 000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, 10 рублей и 50 рублей — в 2025 году

Тем не менее бумажные банкноты номиналом 5 и 10 рублей полностью не заменят монеты: и те и другие деньги будут выпускаться и находиться в обращении.