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Политика

Машина Росгвардии подорвалась в ходе зачистки территории у села Сушаны

Фото из Telegram-канала Александра Хинштейна

В ходе зачистки территории у с. Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБРа (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили лёгкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Депутат напомнил, что силы Росгвардии были задействованы с самого начала операции, а сразу после поступления первой информации о теракте на место выдвинулся сводный отряд СОБРа и ОМОНа, находящийся на усилении границы. Одновременно с этим из Брянска был направлен резерв ОМОНа и СОБРа, а также группы взрывотехников, отметил Хинштейн.

«В дальнейшем силами Росгвардии была проведена зачистка села Любечане и участие в разминировании территории села Сушаны», — добавил он. Хинштейн уточнил, что все действия осуществлялись чётко по решениям оперативного штаба.

В четверг украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. В ФСБ отметили, что вместе с силами Минобороны РФ провели «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов». Президент России Владимир Путин, отменивший запланированную поездку в Пятигорск, назвал произошедшее террористическим актом.

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