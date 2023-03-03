Об отличиях КТ от МРТ расскажут псковичам на «Серебряном дожде»

09:36, 03 марта 2023, ПАИ

Пульмонолог Марина Керман и врач-рентгенолог Иван Алексеев станут гостями программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 3 марта, в 14:00.

Ведущие узнают у специалистов, чем отличаются МРТ от КТ, что на снимках видит доктор, нужны ли КТ, МРТ и рентген в профилактических целях. Мифы и домыслы о КТ, МРТ и рентгене. Пневмонии: как диагностировать и как лечить.

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.