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О противопоказаниях к МРТ и КТ рассказали псковские врачи

О противопоказаниях к магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) рассказали в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) врач-рентгенолог Иван Алексеев и пульмонолог Марина Керман.

«КТ проводится с помощью рентгеновских лучей, а МРТ-исследования основаны на эффекте магнитного резонанса. При этом не все врачи знают, что МРТ в плане лучевой нагрузки на организм абсолютно безвредна, там ее просто нет. Этот вид исследования можно проводить даже беременным, но лучше, конечно, без контрастного вещества», - уточнил Иван Алексеев.

Однако МРТ-исследование противопоказано пациентам с инородными металлическими телами, особенно с теми, что вживлены 20 и более лет назад. «Некоторые думают, что во время МРТ их из тела просто вырвет, но это не так. Всё дело в том, что металл создаёт слепые зоны и приводит к всевозможным погрешностям в изображении, хотя вот современные импланты и брекеты делают с учётом того, что пациенту может понадобиться МРТ», - пояснил врач.

Кроме того, МРТ-исследование противопоказано людям с кардиостимуляторами и вживлёнными в кость слуховыми аппаратами. «Всё это просто перестанет работать после МРТ», - отметил рентгенолог.

Также в МРТ могут отказать слишком тучным пациентам, чей вес превышает 140 кг, иначе стол, на который обычно кладут человека, может сломаться под его тяжестью.

Среди противопоказаний к КТ – беременность, почечная недостаточность, особенно с контрастной жидкостью, и чрезмерный вес – по той же причине, что в ситуации с МРТ. «Кормящим матерям, которым необходимо провести КТ-исследование с контрастом, придётся на пару дней остановить кормление. А после КТ побольше пить, чтобы поскорее вывести жидкость, кстати, она абсолютно безвредная», - уточнила Марина Керман.

 

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