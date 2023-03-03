Мифы псковичей о КТ и МРТ развеяли в эфире «Серебряного дождя»

15:12, 03 марта 2023, ПАИ

Мифы псковичей о КТ и МРТ развеяли в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) врач-рентгенолог Иван Алексеев и пульмонолог Марина Керман.

Иван Алексеев, в частности, рассказал, что КТ-исследование может длиться от минуты до 15 минут, МРТ – в зависимости от исследуемого участка. «К примеру, брюшную полость, особенно с контрастом, исследуют до полутора часов, - отметил врач. - Есть клаустрофобы, которые не выдерживают, но у нас есть МРТ открытого типа как раз для таких людей».

Марина Керман подчеркнула, что и на КТ, и на МРТ лучше приходить с направлением от врача, чтобы затем не возвращаться и не переделывать ошибочное исследование. При этом, по её словам, многие псковичи предпочитают приходить на КТ и МРТ, минуя врачей.

«Но что бы я как пульмонолог порекомендовала вот, так это раз в год делать КТ лёгких всем курящим людям», - добавила Марина Керман.

По словам специалиста, при этом виде исследования не стоит бояться облучения, так как оно в компьютерном томографе низкодозированное. «Как раз миф насчет чрезмерного облучения – самый распространённый, с которым к нам приходят пациенты», - уточнила врач.

Иван Алексеев, продолжая тему о бесполезных тратах на КТ и МРТ, рассказал о случае с псковичкой, у которой болело горло. «Как-то к нам приходила женщина с просьбой сделать КТ или МРТ, хотя у нее всего лишь болело горло. Но тут уж, прямо скажем, лучше всё-таки отправиться к лору», - посоветовал врач.

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