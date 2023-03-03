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О «фуфломицинах» и опасности антибиотиков «для профилактики» рассказала псковский пульмонолог

О «фуфломицинах» и опасности приёма антибиотиков «для профилактики» рассказала псковский пульмонолог Марина Керман в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Не надо принимать антибиотики «для профилактики» и при любом насморке, иначе потом из-за резистентности врачам просто нечем будет вас лечить при гайморите, отите, то есть при заболеваниях, которые на самом деле требуют применения антибиотиков», - пояснила Марина Керман.

Она также подчеркнула, что пока ещё не существует эффективных противовирусных препаратов. «Кроме одного, который помогает при гриппе, а все эти – мицины и -виры – всё это не поможет. Поэтому лучше пить витамин D3 и много жидкости – это всегда актуально», - рекомендовала врач.

Марина Керман также уточнила, что при пневмонии «лучше делать именно КТ, так как на рентгене можно ничего не увидеть».

«Иногда бывает, что пневмонию невозможно услышать, но можно увидеть на томографе. Правда, КТ не всегда покажет пневмонию в первый день, даже если она нарастает. И еще одна «погрешность»: часто, особенно после ковида, симптомы, которые видит томограф, могут оставаться месяцами, так вот в этом случае не нужно делать КТ каждую неделю. И не читайте ничего в интернете, иначе можно себя накрутить до предела», - заключила Марина Керман.

 

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