ФОТОРЕПОРТАЖ Гала-концерт «Родина ГероеV»

В городском культурном центре Пскова прошел гала-концерт областного фестиваля патриотического творчества «Родина ГероеV». На сцене выступили вокальные и хореографические коллективы и солисты из различных учреждений и ведомств Псковской области. Фестиваль посвящен памяти воинов-разведчиков 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Пскова, памяти воинов-десантников 6-ой роты, памяти военнослужащих России. Также концерт проводится для поддержки боевого духа солдат, которые находятся в зоне СВО.