Написанное в 1985 году послание обнаружили в Псково-Печерском монастыре

21:33, 03 марта 2023, ПАИ

Во время работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря было обнаружено послание реставраторов, которое написали в 1985 году. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)».

Письмо на церковно-славянском языке было запечатано в бутылку и спрятано так, чтобы его можно было обнаружить только при последующих реставрационных работах.

Надпись гласит, что в апреле-мае 1985 года от Р. Х., на 40-летие победы в Великой Отечественной войне, был отреставрирован купол на Большой звоннице.

Событие это произошло по благословению митрополита Псковского и Порховского Иоанна, при наместнике священно-архимандрите Гаврииле (Юрии Стеблюченко) с братией. Мастер — Владимир Александрович Царев, серпуховитин.

Послание скреплено печатью Псково-Печерского монастыря и подписями наместника обители архимандрита Гавриила, казначея архимандрита Нафанаила и мастера Царева.