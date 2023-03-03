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Общество

В Пскове изменят схему движения на Четырёх углах

Схему движения на Четырех углах изменят в Пскове. С улицы Максима Горького можно будет поворачивать налево на Рижский проспект в сторону Ольгинского моста с двух полос. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулём», который цитирует начальника управления городского хозяйства Александра Грацкого в ответе на обращение.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения 28 февраля с участием представителя ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

«Принято решение об изменении схемы организации дорожного движения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Максима Горького путём разрешения левого поворота с двух полос движения в сторону площади Ленина с установкой соответствующих дорожных знаков и изменением горизонтальной дорожной разметки. Срок реализации — второй квартал 2023 года», — сообщается в ответе Александра Грацкого. 

«Многие проделывают данный манёвр на свой страх и риск давно, но теперь он будет разрешён согласно ответу», — говорится в сообщении. 

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