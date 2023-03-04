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Полиция продолжает поиски глухонемого псковича

Псковские полцицейские разыскивают местного жителя 1977 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, этот мужчина с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднее телосложение, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Был одет в тёмную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зелёного цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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