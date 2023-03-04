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Общество

Аэропорт Пулково нанял 15 агентов по гостеприимству старше 50 лет

Аэропорт Пулково запустил проект трудоустройства сотрудников от 50 лет и старше. Им предложили должность агента по гостеприимству, основная задача которого — создавать комфортную атмосферу в терминале, помогать пассажирам и отвечать на их вопросы, сообщает издание «Деловой Петербург».

Подробности рассказали в пресс-службе оператора петербургского аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС). Представители воздушной гавани отметили, что изначально новые вакансии появились в рамках программы трудоустройства студентов «Взлётная полоса», а уже в дальнейшем появилась идея принимать на работу специалистов «серебряного» возраста.

«Последние несколько лет Пулково уделяет особое внимание созданию комфортной обстановки в аэропорту. Для многих представителей старшего поколения важны общение и возможность помогать, поэтому возникла идея проекта «Старшие». Это социально значимая Инициатива, благодаря которой специалисты «50+» могут научиться новому и применить свои знания и опыт в авиационной сфере», — поделились в ВВСС. Подобрать агентов по гостеприимству для работы в Пулково помог благотворительный фонд «Добрый город», с которым управляющая аэропортом компания сотрудничает около пяти лет. На данный момент к команде аэровокзала присоединилось 15 новых сотрудников.

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