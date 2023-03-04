Восьмилетний мальчик утонул на самодельном плавсредстве на Кубани

23:26, 04 марта 2023, ПАИ

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребёнка, который утонул, плавая со своим другом в кубанской речке на самодельном плавсредстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Краснодарскому краю.

«Кореновским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-летнего ребёнка в результате утопления (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Установлено, что в пятницу днём в кубанской станице Новомалороссийской двое 8-летних мальчиков нашли на берегу реки Бейсуг брошенное самодельное плавсредство и поплыли. Когда его начало подтапливать, дети оказались в воде. Один из местных жителей услышал крики о помощи и успел спасти одного мальчика. Второй ребёнок ушёл под воду, поиски результатов не принесли. Спасатели обнаружили тело мальчика в субботу.

Расследование уголовного дела продолжается.

