Годовщину отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград отмечают в Дедовичах

17:04, 05 марта 2023, ПАИ

В Дедовичах отметили 81-ю годовщину отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград, сообщает газета «Коммуна».

В патриотическом мероприятии приняли участие гости из Санкт-Петербурга. Также про годовщину отправки написал в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«223 подводы пробирались по ночам, преодолели непроходимые Рдейские болота и пересекли поле боя. Не танки, а крестьянские сани с лошадьми прорвались через фронт. Они совершили немыслимое, доставив в Ленинград более 50 тонн продуктов, которые спасли от голодной смерти тысячи людей», — написал губернатор.