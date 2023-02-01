Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что попал под обстрел во время посещения ДНР

19:31, 05 марта 2023, ПАИ

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в Донецкой Народной Республике.

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», - приводит слова Владимира Соловьева ТАСС из эфира программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».