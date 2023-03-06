Предстоящие фестивали обсудят в новом выпуске «Псковского телеграма Online»

11:30, 06 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир.

С председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят о предстоящих в регионе крупных мероприятиях: как пройдёт Фестиваль русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, какие сюрпризы ждут гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры, а также какие ещё интересные культурные события ждут псковичей в ближайшем будущем.

Как в Псковской области 10 марта отметят День архивов, об использовании современных технологий в архивной деятельности, о работе с социальными сетями и о том, какие услуги пользуются популярностью у посетителей хранилища документов, расскажет директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» в 11:30 на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».