Более 800 тысяч рублей потеряли псковичи после общения с мошенниками

12:12, 06 марта 2023, ПАИ

Более 800 тысяч рублей потеряли псковичи после общения с мошенниками, сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Невеля позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Они настойчиво рекомендовали собеседникам перевести сбережения на «безопасные счета». Других граждан незнакомцы ввели в заблуждение во время покупки и продажи товаров в интернете.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел.