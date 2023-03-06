Нужна ли господдержка крупному бизнесу, обсудят на «Серебряном дожде»

13:46, 06 марта 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 6 марта, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева управляющая группой компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок.

В эфире обсудят, как работает уникальный для региона бизнес-холдинг, как один человек может справиться с управлением масштабным производством, нужна ли господдержка крупному бизнесу.

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» 88.3FM сегодня, в 14:00.