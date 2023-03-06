Как связан болевой синдром в суставах с лишним весом, расскажут в новом выпуске «Секреты тела»

20:40, 06 марта 2023, ПАИ

Во вторник, 7 марта, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский» выйдет новый, 11-й выпуск передачи «Секреты тела».

В этой программе врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о том, как связан болевой синдром в суставах с лишним весом.

В программе специалисты покажут простой комплекс упражнений, который поможет сбросить избыточный вес, объяснят, почему именно ходьба является самым эффективным и безопасным способом жиросжигания.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.