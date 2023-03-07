Рекомендации по выбору свежих цветов даёт Роспотребнадзор

00:31, 07 марта 2023, ПАИ

Роспотребнадзор при выборе букета советует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений на них, а также обращать внимание на стебель, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обратите внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести при покупке цветов является наличие так называемой «рубашки», или рубашечного листа. Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид», — говорится в сообщении.

Следует выбирать цветы с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками. У свежего цветка, если отогнуть лепесток, он легко вернётся на место и примет прежнюю форму, а у растений не первой свежести лепестки слабые, вялые, иногда подсохшие, пояснили в пресс-службе.

Ещё одним признаком свежести цветов является отсутствие искусственных украшений на бутоне. Живые цветы красивы сами по себе, поэтому в большинстве случаев их не украшают дополнительно, отметили в Роспотребнадзоре.

Чтобы сохранить свежесть букета, рекомендуется не оставлять цветы надолго без воды, исключить резкие перепады температур и подрезать стебли, перед тем как ставить в вазу, добавили в ведомстве.