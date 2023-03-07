Звёзды шоу-бизнеса поздравили Михаила Ведерникова с днём рождения

17:39, 07 марта 2023, ПАИ

​

Российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов:



– Самое главное качество Михаила Юрьевича – отношение к людям. Он умеет и знает, как помочь людям, любит это делать.

Что касается пожеланий... Да все мы люди, все просто «человеки», поэтому самое главное, чтобы было крепкое здоровье. Остальное всё можно решить. Ну и, конечно, терпения, успехов в делах, в нелёгком труде, стойкости, хорошей команды и веры в то, что делаешь. Это всё то, что необходимо руководителю региона.

Актёр, исполнитель Виталий Гогунский:



– ​Я с Михаилом Юрьевичем общаюсь давно: нас в 2014 году познакомила Маша Кожевникова [актриса, экс-депутат Госдумы. – Ред.]. Я, можно сказать, был у истоков его политической карьеры (смеётся), и я очень рад, что в нашей стране такие люди, как Михаил Юрьевич, занимают высокие государственные посты. У нашей страны огромное будущее с такими людьми, с такими губернаторами. При этом я рад, что его карьерный рост никак не влияет на его отношение к людям и дружбу. В худшую сторону он не поменялся.

Да и вообще Михаил Юрьевич человек достойный, культурный, воспитанный. Он очень человечный и мужественный. Просто максимальный мужчина. Я его вообще называю Бондом. У него и дата рождения – 7 марта, и в нике цифры «007» были. По-моему, он даже круче Бонда, более харизматичный, более мужественный и стреляет прекрасно.

Ведерников отвечает за свои слова, не обещает того, чего не делает, а то, что обещает, делает. Он не прячется ни за чьей спиной и всегда на острие. При этом он очень внимателен к людям, угадывает их чаяния.

Желаю Михаилу Юрьевичу долгих лет и процветания, а от его процветания, в частности, зависит и процветание Псковской области. У него очень ответственный пост в это непростое время.

Художественный руководитель балетной труппы «Имперский русский балет» Гедиминас Таранда:

– Самое важное качество Михаила Ведерникова – он держит слово, а это сейчас большая редкость. Он на этом стоит и стоять будет.

В день рождения я хочу пожелать Михалу Юрьевичу гармонии и исполнения желаний. Чтобы его желание и возможности служения Родине были в одной гармонии. Ведь когда человек отвечает за людей, за землю... Представляете, сколько людей каждый день обращаются к губернатору с просьбами: у кого-то труба течёт, а кто-то хочет завод построить. Дети, школьники, пенсионеры – сколько людей, за которых он отвечает. Так вот для этого нужна гармония в душе, чтобы продолжать творить добро для людей. Вот и пожелаю Михаилу Юрьевичу любви, гармонии и терпения. Колоссального терпения.

Член правления Гильдии продюсеров России, генеральный продюсер международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин:



– Хочется, чтобы в сложном графике губернатора у него оставалось время для семьи, для близких людей. Поверьте, он очень ценит каждую минуту с родными, готовится к таким встречам очень детально. Экспромт – хорошо, но лучше экспромт подготовленный – это про Михаила Юрьевича.

У него много хороших качеств, но самое важное и ценное – надёжность. Михаил Юрьевич – точка опоры для всех: для коллег, для друзей, для родных. У него огромное чувство ответственности и преданности делу, которым он занимается. Его можно детям приводить в качестве примера, каким должен быть настоящий человек. Он образец для подражания.

Кстати, несмотря на многолетнюю дружбу, он умеет удивлять, помню, как меня поразил его мастер-класс по приготовлению суши. Он тогда погрузился в детали японской кухни получше некоторых мастеров. Михаил Юрьевич очень разносторонний человек, с ним можно поговорить абсолютно на разные темы.

Актёр Гоша Куценко:



– Я бесконечно уважаю Михаила Юрьевича за его честность, справедливость и умение по-настоящему дружить. Поздравляю дорогого друга с днём рождения! Желаю ему здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! До встречи на премьере фильма «Любовь-морковь 4: Восстание машин» в Пскове!