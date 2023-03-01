ФОТОРЕПОРТАЖ Без протокола

7 марта свой день рождения отмечает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За шесть лет, которые он возглавляет регион, накопился большой фотоархив рабочих моментов, характеризующих деятельность главы региона: от строек до совещаний.

Постоянная связь с медиасообществом, участие в мероприятиях для СМИ - одна из отличительных особенностей работы Михаила Ведерникова. Сегодня мы сделали подборку снимков, которые немного показывают неформальную сторону губернатора - в работе с прессой и на публичных мероприятиях.