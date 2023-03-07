Обновленный сквер в центре Острова откроют в мае

15:24, 07 марта 2023, ПАИ

Сквер имени Клавы Назаровой в центре города Острова откроют после реконструкции в мае. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Реконструкция площади завершена в прошлом году, и контракт тоже завершен. Все необходимые работы, которые мы в рамках этого контракта планировали, завершены. Надо учитывать то, что мы завершали работы в конце года, то есть был и снег, и погодные условия, которые повлияли на некоторые моменты», - сказал Дмитрий Быстров.

По его словам, как только настанут благоприятные погодные условия, в рамках гарантийных обязательств подрядчик устранит все недочеты.

«Примерно где-то в начале мая, в 20-х числах, будет официальное открытие площади. Для островичей это точно праздник – это историческое место, место нашего Героя Советского Союза Клавы Назаровой, а также место притяжения горожан и туристов. Как мы говорим, это окончательное завершение ансамбля исторического центра города», - подытожил глава муниципалитета.