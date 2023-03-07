Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Обновленный сквер в центре Острова откроют в мае

Сквер имени Клавы Назаровой в центре города Острова откроют после реконструкции в мае. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Реконструкция площади завершена в прошлом году, и контракт тоже завершен. Все необходимые работы, которые мы в рамках этого контракта планировали, завершены. Надо учитывать то, что мы завершали работы в конце года, то есть был и снег, и погодные условия, которые повлияли на некоторые моменты», - сказал Дмитрий Быстров.

По его словам, как только настанут благоприятные погодные условия, в рамках гарантийных обязательств подрядчик устранит все недочеты.

«Примерно где-то в начале мая, в 20-х числах, будет официальное открытие площади. Для островичей это точно праздник – это историческое место, место нашего Героя Советского Союза Клавы Назаровой, а также место притяжения горожан и туристов. Как мы говорим, это окончательное завершение ансамбля исторического центра города», - подытожил глава муниципалитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2023

В Псковской области снизился показатель перинатальной смертности
07 марта 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Без протокола
07 марта 2023

«Страшно за детишек»: город Дно терроризирует стая собак
07 марта 2023

Развитие детского здравоохранения в регионе обсуждают в медиацентре ПАИ
07 марта 2023

Михаил Ведерников поблагодарил женщин-медиков за работу на освобожденных территориях
07 марта 2023

В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на 8 Марта
07 марта 2023

Перспективы развития Островского района обсудят на «Серебряном дожде»
07 марта 2023

Заболеваемость коронавирусом выросла в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...