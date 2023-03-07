25 заявок были поданы на первый конкурс ТОС в Пскове

18:27, 07 марта 2023, ПАИ

Состоялся первый конкурс проектов ТОС в Пскове, сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В общей сложности было подано 25 заявок, из которых 14 стали победителями.

Среди них будет распределён фонд конкурса — 5 млн рублей. Деньги направят на обустройство спортивных и детских площадок, газонов и клумб, контейнерных площадок, видеонаблюдения и даже почтовых ящиков.

«ТОС — отличная возможность точечно решить вопросы благоустройства», — уточнил Борис Елкин.