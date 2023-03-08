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Гоша Куценко пообещал посетить Псков с премьерой нового фильма

Гоша Куценко пообещал посетить Псков с премьерой нового фильма "Любовь-Морковь 4: Восстание машин". Об этом он рассказал корреспонденту ПАИ во время беседы

«До встречи на премьере фильма «Любовь-морковь 4: Восстание машин» в Пскове!» — отметил актёр.

Фильм - это история о самой крепкой в российском кинематографе паре — Марине и Андрее Голубевых. Главные роли, как и в прошлых частях фильма, исполняют Кристина Орбакайте и Гоша Куценко. На сей раз у этой пары — очередная проверка на прочность и новый обмен телами — уже с роботами.

Отметим, что Гоша Куценко ранее посещал Псков на III Международном кинофестивале «Западные ворота».

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Гоша Куценко пообещал посетить Псков с премьерой нового фильма

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