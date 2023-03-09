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Общество

80% псковских учителей выступают против фотосъемки на уроках - опрос

Запрет фото- и видеосъемки на уроках, предлагаемый профильным комитетом Госдумы, в Пскове одобряют 54% родителей школьников и 80% учителей. При этом возможными негативными последствиями закона родительская общественность озабочена втрое чаще, чем педагоги, сообщает сервис SuperJob.

В Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и ее нужно будет согласовать с администрацией школы и педагогом.

Эту законодательную инициативу поддерживают 54% родителей школьников: по их мнению, дети не должны отвлекаться от учебного процесса, а объектом их внимания должны быть задачи и упражнения, а не экран смартфона. Против выступает каждый четвертый родитель (26%): они напоминают, что при необходимости именно видеозапись поможет привлечь к ответственности педагогов, нарушающих закон, — например, в случае оскорбления учеников или применения физической силы.

«Наоборот, должна вестись постоянная видеофиксация уроков: это дисциплинировало бы учителей, а отсутствующие ученики могли бы просмотреть запись и восполнить пробелы»; «Что плохого в том, что ребенок сфотографирует конспект на доске?» — комментируют опрошенные.

Среди учителей уровень поддержки законопроекта заметно выше, чем среди родителей: 8 из 10 педагогов согласны с запретом. По их мнению, фото- и видеосъемка на уроках отвлекает и детей, и учителя: не всем педагогам комфортно работать под камерой. Только 10% опрошенных выступили против ограничений: «Мне скрывать нечего»; «Зачем запрещать, пусть снимают и пересматривают — больше запомнят».

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