Искусство диджеинга обсудят в эфире «Серебряного дождя» в Пскове

13:56, 09 марта 2023, ПАИ

Диджей, музыкант, ремиксмейкер, продюсер Николай Маслов (Gofra Maslow) станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 9 марта, в 14:00.

Речь пойдет о том, как менялась музыкальная индустрия на протяжении времени, что отличает профессионала от диджея школьной вечеринки, с какими странными просьбами посетителей вечеринки приходится сталкиваться диджею, в каких городах рады псковским диджеям и о том, как псковичи вошли в мировой топ.

Об этом и многом другом - в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».