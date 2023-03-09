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Культура

Искусство диджеинга обсудят в эфире «Серебряного дождя» в Пскове

Диджей, музыкант, ремиксмейкер, продюсер Николай Маслов (Gofra Maslow) станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямой эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 9 марта, в 14:00.

Речь пойдет о том, как менялась музыкальная индустрия на протяжении времени, что отличает профессионала от диджея школьной вечеринки, с какими странными просьбами посетителей вечеринки приходится сталкиваться диджею, в каких городах рады псковским диджеям и о том, как псковичи вошли в мировой топ.

Об этом и многом другом - в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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