Вечеринка в стиле Boiler room пройдёт в Пскове в конце апреля

16:17, 09 марта 2023, ПАИ

Вечеринка в стиле Boiler room с диджейским столом посреди танцпола пройдёт в псковском клубе Prive. Мероприятие под названием «Отвал» пройдет 28 апреля, сообщил в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM диджей, музыкант, ремиксмейкер, продюсер Николай Маслов.

«В плане музыки мы уже ушли от старых стандартов. Сейчас играем от коммерции до нашей андеграундной музыки. Гостям нравится, они могут и подпеть русские песни и послушать наши собственные композиции», – рассказал о предстоящей вечеринке гость студии.

Также Николай Маслов заметил, что сейчас в Псковской области публика перенасыщена энергичной музыкой и хочет слышать мелодии поспокойнее.