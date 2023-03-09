Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Когда в Пскове возобновятся масштабные вечеринки, рассказал продюсер

Когда в Пскове возобновятся большие вечеринки после антиковидных ограничений, рассказал диджей, музыкант, продюсер Николай Маслов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

«На данный момент нет больших площадок, где можно собрать большое количество народа. Пока что сделать это проблематично, но как только появится вариант, то такие вечеринки сразу будут», - заверил Николай Маслов.

Также гость студии отметил, что его команда ставит перед собой цель «образовывать людей в музыке». Для этого, по его словам, и устраиваются вечеринки.

«С публикой нужно в любом случае работать, общаться. Лично я всегда открыт для общения, и любой может мне написать», - добавил гость студии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 марта 2023

Когда в Пскове возобновятся масштабные вечеринки, рассказал продюсер
09 марта 2023

«Самоцветы» и диджей из Москвы: что ждёт псковичей в выходные
09 марта 2023

Вечеринка в стиле Boiler room пройдёт в Пскове в конце апреля
09 марта 2023

Выставка «Дыхание весны» открылась в Пскове
09 марта 2023

Авторскую версию клавира оперы «Борис Годунов» получил музей Мусоргского

09 марта 2023

Искусство диджеинга обсудят в эфире «Серебряного дождя» в Пскове
09 марта 2023

Бесплатный концерт организуют в плюсской усадьбе Римского-Корсакова
09 марта 2023

Фильм о Герое СССР из Дедовичского района вышел на телеканале «Звезда»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...