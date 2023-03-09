Когда в Пскове возобновятся масштабные вечеринки, рассказал продюсер

17:45, 09 марта 2023, ПАИ

Когда в Пскове возобновятся большие вечеринки после антиковидных ограничений, рассказал диджей, музыкант, продюсер Николай Маслов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

«На данный момент нет больших площадок, где можно собрать большое количество народа. Пока что сделать это проблематично, но как только появится вариант, то такие вечеринки сразу будут», - заверил Николай Маслов.

Также гость студии отметил, что его команда ставит перед собой цель «образовывать людей в музыке». Для этого, по его словам, и устраиваются вечеринки.

«С публикой нужно в любом случае работать, общаться. Лично я всегда открыт для общения, и любой может мне написать», - добавил гость студии.