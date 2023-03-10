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Общество

Расследование покушения на убийство в Локне завершено

В Локне завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в покушении на убийство знакомого, сообщает Telegram-канал «СУ СК РФ по Псковской области».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Локнянского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, днём 2 сентября 2022 года предполагаемый злоумышленник находился в гостях у брата в одном из населённых пунктов Локнянского района. Используя малозначительный повод, он схватил нож и ударил другого гостя в грудь, причинив ему телесное повреждение в виде проникающего ножевого ранения, после чего с места преступления скрылся. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый ранее семь раз судим за совершение умышленных преступлений против личности и собственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

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