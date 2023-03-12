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Общество

До -4 градусов ожидается в Пскове 10 марта

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 10 марта, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Днем без существенных осадков, ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица.

Днем будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до -6, ночью от -8 до -13 градусов. 

В Пскове ночью ожидается небольшой снег. Температура днем - от -2 до -4 градусов, ночью - от -9 до -11.

В Великих Луках температура днем составит от -1 до -3, ночью - от -8 до -10 градусов.

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