До -4 градусов ожидается в Пскове 10 марта
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 10 марта, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Днем без существенных осадков, ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица.
Днем будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до -6, ночью от -8 до -13 градусов.
В Пскове ночью ожидается небольшой снег. Температура днем - от -2 до -4 градусов, ночью - от -9 до -11.
В Великих Луках температура днем составит от -1 до -3, ночью - от -8 до -10 градусов.
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