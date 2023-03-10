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Общество

Психическое здоровье обсудят в эфире радио «Серебряный дождь» в Пскове

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседниками ведущих Алёны Комаровой и Ларисы Малковой станут главный врач Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов и его заместитель Анна Силаева.

Специалисты расскажут о том, как коронавирус повлиял на психическое здоровье людей, о чём свидетельствует излишняя тревожность, есть ли взаимосвязь между темпераментом и психическими расстройствами, надо ли бояться антидепрессантов.

Речь также пойдет о деменции и причинах того, почему болезнь так «помолодела», можно ли встретить старость в здравом уме.

Кроме того, психиатры подтвердят или опровергнут мнение о существовании весенне-осенних обострений.

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