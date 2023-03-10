Почему на юге Псковской области из водоемов исчезли раки, объяснила эксперт

13:09, 10 марта 2023, ПАИ

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Исчезновение раков из водоёмов на юге Псковской области, вероятно, связано с зарастанием береговой зоны озёр камышом. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 марта сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

Отвечая на вопрос, не связано ли это со свиноводческими комплексами, она заявила, что за ними ведется постоянный контроль со стороны Россельхознадзора.

В 90-е годы и в начале 2000-х эксперты проводили серьёзные исследования псковских раков. Согласно приведённой в них информации, раки в псковских реках и озёрах на тот период имели устойчивые популяции. В последние же годы ситуация неумолимо ухудшается. О том, куда исчезли псковские раки, читайте в материале колумниста ПАИ Николая Бесклёвного.