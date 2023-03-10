Серебряный сезон на Чудском озере. Часть вторая

14:13, 10 марта 2023, ПАИ

Мы наконец-то попали на великолепный клёв настоящей чудской плотвы - я с третьей попытки, товарищ с четвёртой. Помогла наша настойчивость, погода и… сало.

Островцы – псковская рыболовная Мекка





04.03.23. Деревня Островцы, Гдовский район, Чудское озеро. Состоялась великолепная рыбалка по плотве. Были мы здесь не первый раз в эту зиму, но все предыдущие разы завершались очень скромно. А сегодня… Но обо всём по порядку. Субботний день стал традиционным днём выезда. Потому как не все в нашей компании достигли пенсионного возраста, есть и те, кто ещё трудится. Один из них - мой товарищ Станислав. Так вот он каждую субботу ждёт как праздника и, не особо обращая внимания на погоду, по выходным обязательно выбирается из города на рыбалку. Когда-то и я такой был, мы в то время шутили: «Что такое рабочая неделя? Это отдых между двумя рыбалками».

Отправились на южный берег Чудского озера втроём на моём автомобиле. Доехали нормально, и хотя всю ночь шёл снег, дороги были почти почищены, во всяком случае в одну сторону снегоуборочные машины уже прошли, а нам, рыболовам, и этого хватает. Редко в ранний час на гдовской дороге попадётся встречная машина, а вот в северном направлении – нескончаемый железный поток. Выехали из Пскова рано – в 06:00, но приехав в Островцы, поняли – опоздали. Все ближние к берегу озера нормальные места для парковки автомобилей были уже заняты. Найти парковку для нашего авто оказалось очень непросто, как непросто было и протискиваться по узким улочкам.

Сначала пограничный наряд пробку создал, проверяя документы и стопоря движение, а затем пришлось продираться сквозь бесконечный ряд автомобилей, приткнувшихся по обеим сторонам и без того узкой деревенской улицы, едва не цепляясь боковыми зеркалами. В самом узком месте я даже задним бампером слегка сцепился с одной из множества мотособачек, но всё обошлось без взаимных претензий. Проехали насквозь всю улицу, упёрлись в тупик, а места подходящего так и нет. Еле-еле развернулись и с большим трудом втиснулись в малюсенький карман.

Только начали разгружаться-собираться, как тут же к нам подошёл представитель местной «таможни» - большой серый пёс с голубыми глазами. Если бы не ошейник и добрые глаза, то такую псину и за волка можно принять. Угостили пёсика городской колбаской (от хлеба отказался) и пошли в озеро.

Айс-такси

Возле спуска к каналу на льду толпы приезжих рыболовов в ожидании ледового такси. Для деревенских мужиков, владельцев снегоходов, сейчас самая горячая пора наступила – пару месяцев, когда можно заработать на доставке многочисленных рыболовов к рыбным местам. Дело хорошее, сервис востребованный, но ценник кусающийся. За доставку в озеро от третьего до пятого километра туда-обратно здесь просят 600-700 рублей. Говорят, что плата и до 1000 рублей доходит, но это уже за поездку на более дальние расстояния.

Я пару раз пользовался такими услугами, но это не для меня. Пока здоровье позволяет, надо и ножками ходить, и свежим воздухом полные лёгкие наполнять. Да и связавшись с такси, ты оказываешься привязан и по месту лова, и по времени обратного отъезда. А потому пока ходим пешком.

Не только в Островцах организованы услуги айс-такси, я встречал их и в Ветвенике, и в Спицино на Чудское озеро, на Псковском озере в Молгово и в Жидиловом Бору. На рыболовном форуме ПРФ-60 часто мелькают объявления с номерами телефонов, по которым можно заказать доставку. Для себя я записал пару телефонов, мало ли что может случиться на бескрайних ледовых полях, если будет нужна помощь, думаю, таксисты не откажут. Мне известно несколько случаев, когда вдали от берега у рыболовов ломался мотобуксировщик и ледовые такси выручали, привозили на берег и технику, и людей.

Так и веру в себя потерять можно!

Дорога по льду накатанная, идти легко, за 45 минут дошли куда хотели – на 3,5 км от берега. Здесь мы были прошлый раз, здесь же сегодня расположился и основной рыболовный табор, уже раскинувший не мене полусотни разноцветных палаток. Вокруг и рядом с ними добрая сотня рыболовов, предпочитающих рыбачить под открытым небом. Ушли метров на сто от густозаселённого места и расположились на никем не тронутой белоснежной искрящейся целине метрах в тридцати друг от друга.

Красота вокруг. И погода великолепная – ни ветра, ни обещанных осадков, и даже солнышко иногда пробивается. И… не клюёт. За полчаса не увидел ни одной поклёвки, за следующие полчаса поймал две плотвицы. Правда, обе серебряные красавицы были хороши размером, но всего две за час. Это не рыбалка.

Три дня назад я точно с таким же клёвом выдержал два часа. Но то была ошибка, и повторять её сегодня я не намерен. Надо идти искать свою рыбу. А куда? Везде примерно такая же тоскливая картинка. Лишь вдали пара рыболовов вроде бы шевелят руками. Туда и пойду. Станислав с моим решением не согласился и остался. «Ну, здесь телефонная связь имеется, если что звони, а я тебе позвоню». На том и расстались.

Шёл к новому месту и поглядывал по сторонам. Везде с клёвом уныло, редко кто взмахнёт рукой. Выбранная ориентиром парочка тоже едва шевелилась, но всё же почаще других. Я опять зашёл за последнего рыболова метров на сто и расположился. Просверлил две лунки, но закормил только одну – не стал тратить время, если и тут не будет клевать, то побреду ещё куда-нибудь, но уже по направлению к берегу. Десять минут – ни поклёвки. Неужели всё повторяется? С таким клёвом можно всю веру потерять и в себя, и в правильность своих снастей, и в самодельную прикормку (пшённая каша с макухой осталась с прошлой рыбалки).

Но нет, кажется, первая поклёвка. Ура! Есть хорошая плотвичка. А дальше пошло-поехало. Сначала клевало редко, потом всё чаще и чаще. И понеслось! На две удочки я не успевал вытаскивать рыбу. Надо бы и товарищу позвонить, но клёв не давал. Первая небольшая пауза образовалась, когда я уже набросал на лёд штук двадцать хороших плотвиц: «Приходи. У меня здесь жор». «А у меня плохо. – вяло ответил напарник. - Не знаю, наверное, приду. А ты где?» «Иди по моим следам, не сворачивая, и найдёшь. Курс на эстонский остров Пийрисаар».

Наконец-то!

Стас пришёл минут через пятнадцать, пробурил две лунки левее меня в тридцати метрах. Но прошло почти полчаса, а у него ни одной поклёвки. А плотва словно решила поиздеваться над моим товарищем, всё это время клевала не переставая, я едва успевал управляться с двумя удочками. «Что делать? Ничего не понимаю. Да плюс ко всему кормушку в лунке оборвал. Может она и отпугивает теперь рыбу?» - недоумевал Станислав. «Перейди и сядь с другой стороны от меня, может и поможет», - посоветовал я. И действительно помогло.

Почти сразу после прикормки (воспользовался моей кормушкой) и у него начало сначала поклёвывать, а потом и клевать по-настоящему, почти по-весеннему. Но всё равно не так активно, как у меня, и со странной особенностью. У него клевало исключительно на мормышку, а поплавок на донной удочке стоял без малейших шевелений, как примороженный. У меня же клевало и на донку, и на мормышку совершенно одинаково. Было два периода минут по двадцать, когда я головы не мог поднять, склонившись над лунками, не успевал выуживать рыбу на две удочки. Клевало беспрерывно. И плотва вся мерная, крупная, много двухсотграммовой. А одна плотвина (на донку с червём) мне попалась и вовсе редкого размера – не менее чем полукилограммовая.

Когда я её тащил, думал, что лещишку подцепил, но когда вытащил её на лёд, то разочарования не было. От таких плотвиц радости может и больше, так как размер довольно редкий. Иногда приходилось, вынимая плотву одной удочкой, тут же реагировать на поклёвку на другой, подсекать и прижимать леску ногой, чтобы эту вторую удочку не утащило в лунку. У Стаса терпение кончилось, молчащую донку он «уволил» и стал ловить на две удочки с мормышками. И очень даже хорошо у него стало получаться.

Сало – насадка модная и практичная

Несмотря на то, что у меня самая крупная плотвица поймалась на донную удочку с червём, всё же большая часть крупной плотвы соблазнялась мормышкой. Стас свои мормышки заряжал парой опарышей и парой мотылей, я же в последнее время экспериментирую и использую… сало. Да-да, самое обыкновенное солёное свиное сало. Дома нарезаю его тонкими полосками, чуть толще и длиннее размера опарыша. Много таких заготовок не надо, иногда одной полоски хватает чуть ли не на всю рыбалку. Но это зависит от качества сала – то, которое, как мы говорим, тает во рту, расходуется быстрее, а то, которое крепкое, с прожилками, – гораздо дольше.

Так вот, нанизываю одну такую полосочку и два мотылька снизу - и клёв отменный. Вторую зиму я так рыбачу, мне нравится, а главное, и плотве тоже. Подсмотрел эту не хитрую, но практичную насадку я у эстонских рыболовов. Нет, для этого я не бегал через пограничные вешки на ту сторону, а просмотрел несколько видео, где наши соседи в буквальном смысле мешками ловят плотву на своей стороне Чудского озера. И увлечение этой насадкой там поголовное. Но если я использую белоснежное сало, то эстонцы рекомендуют крашенное пищевым красителем красного цвета. Они даже дальше пошли и утверждают, что ещё лучше клюёт на… коровье вымя, нарезанное такими же полосками. Уж где они такой деликатес добывают, я не знаю, но рекомендации и видео с такой экзотической насадкой встречались мне неоднократно.

Лень подвела

Договаривались рыбачить до 16 часов. Смотрю, контрольное время наступило, а мой товарищ собираться и не думает: «Михалыч, ты уже нарыбачился, а у меня только-только что-то начало получаться. Я уже четвёртый раз в этом году в Островцах и лишь первый раз попал на толковый клёв. Давай ещё полчасика половим?» - попросил об отсрочке Станислав. А я и не против. Клевало по-прежнему здорово. Но эти полчаса окончательно вывели из строя обе мои удочки. Дело в том, что когда я пришёл на это место, то дул несильный юго-западный ветерок. С учётом этого я и пробурил свои лунки, чтобы сидеть спиной к ветру. Но часам к трём направление ветра поменялось на северное и задувать стало посерьёзнее, а главное, с боку.

Надо было бы просверлить ещё одну лунку и опять сесть спиной к ветру, но думал, обойдётся. Не обошлось. Леску мормышечной удочки то и дело выдувало на донную удочку, и как я ни старался укладывать или отбрасывать её в сторону, далеко не всегда это получалось. Леска начала то и дело путаться, появились узелки и даже «бантики». И вот за эти тридцать минут сначала одна удочка окончательно запуталась, а минут за десять до конца рыбалки и другая. Доставать и разматывать запасные удочки смысла уже не было.

Метель - штука серьёзная

Кое-как смотав и убрав удочки, я собрал рыбу и приготовился к движению в обратную сторону. Наконец-то я разогнул спину, выпрямился, обернулся и с широко раскрывшимися глазами произнёс: «Ни фига себе! Стас, посмотри!» - и указал товарищу на север. Оттуда надвигалась огромная туча. Нет, даже не туча, а широченный низкий тёмный фронт во весь горизонт.

Потемнело очень быстро. С первыми нашими шагами начался и сильнейший снегопад, метель. Ни земли, ни неба, ни своих, ни чьих других следов не стало видно уже через минуту. Ни навигатора, ни компаса у нас с собой не было. И, как в таких случаях и бывает, сразу же пошли не туда. Зацепиться глазу было абсолютно не за что, ориентироваться было можно только по направлению ветра, и хорошо ещё, что он дул почти в спину.

Первоначальной целью было выйти на наезженную и натоптанную дорожку, так как по целине идти было непросто, да ещё и увесистые уловы нас притормаживали. Но так на эту тропу и не попали, так и пёрли почти все четыре километра по целине, как потом оказалось, в пятистах метрах параллельно этой желанной дорожке. Лишь примерно за километр до берега нас обогнала «собачка», по её следу идти стало легче.

А «правильный» берег увидели вообще, когда до него метров четыреста оставалось. У камышей у входа в канал со стороны озера стоял пограничный катер на воздушной подушке с мигающими огнями, пытаясь, как маяк, помочь сориентироваться рыболовам. Но его мы увидели, когда до берега оставалось пара сотен метров. Да, ну и погодка выдалась! Шли 1 час 15 мин, трижды останавливались передохнуть, взмокли от головы до пят. Давненько я в таких условиях не шастал по зимнему озеру.

Плотва 870 грамм весом. У кого больше?

В итоге в моём улове оказалось 84 серебристых красавицы, из них добрая половина от 200 до 250 грамм весом, штук пять по 300 грамм и одна полкилушная. Большой «магнитовский» пакет тяжести улова не выдержал – порвался, пришлось ещё у лунок его стенки укреплять вторым пакетом. Но при перегрузке рыбы из санок в автомобиль и такая конструкция оказалась ненадёжной. Хорошо, что с собой был и третий пакет. Товарищ успел подловить около полусотни отборной плотвы. Рыбалка удалась.

Кстати, о погоде. В этот же день и где-то неподалёку от нас рыбачил мой знакомый с товарищами. Как он рассказал на другой день, рыбу они нашли лишь около трёх часов дня и до снегопада клевало средненько. А вот с началом метели плотва просто сошла с ума. На две удочки ловить было невозможно, плотва крючки-мормышки с любой насадкой брала мгновенно и в заглот, размер каждой рыбины был великолепен. Несколько плоток попалось по 400-500 грамм весом, а одна удивила и вовсе гигантским размером, в ней оказалось 870 грамм. Рыбачили они до 18:30, как раз в это время и снег прекратился, уловы у всех оказались от 20 до 30 килограмм. Уходили, а плотва всё клевала, на берег они вышли уже в темноте.

Я поздравил коллегу по увлечению с замечательной рыбалкой, но высказал и своё разочарование. Ведь кому-то из них попалась плотва рекордного веса. И ни фото, ни видео. На удочку, правда, по открытой воде в реке Желче моему товарищу лет 15 назад удалось выловить плотвину весом 830 грамм. И крупнее я больше ни у кого не встречал и не слыхал за 20 лет своих псковских активных рыбалок и наблюдений. Естественно, улов из сетей не в счёт, но и от промысловиков или от нашей науки я ничего подобного про плотву не слышал.

Рыболовы поймали редчайший и выдающийся экземпляр… и никак не зафиксировали его. Очень жаль.