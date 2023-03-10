Псковские психиатры отмечают рост потока пациентов

15:04, 10 марта 2023, ПАИ

Псковские психиатры отмечают рост потока пациентов. Об этом в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал главный врач Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов.

«Пациентов нашего профиля становится всё больше. Это, в том числе, связано с пандемией коронавируса. Переболевшие ковидом обращаются к нам в основном с повышенной тревожностью, с нарушениями памяти и сна. Очевидно, что связь между перенесенным коронавирусом и психическим здоровьем есть», - констатировал врач.

Заместитель главного врача Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Силаева отметила, что зачастую пациенты с астенией и расстройством сна, возникающими после коронавируса, ошибочно идут к неврологам, а не к психиатрам.

«К нам боятся идти из-за предубеждений. Но на самом деле никто никого на учёт не ставит и на работу не сообщает – это миф, а вот правильное лечение мы подберём», - подчеркнула Анна Силаева.