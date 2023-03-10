Не принимать «бабушкины» антидепрессанты посоветовал псковский врач

16:06, 10 марта 2023, ПАИ

Не надо пить антидепрессанты, которые остались от бабушки, порекомендовала заместитель главного врача Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Силаева в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе антидепрессанты или пить те, что пьёт бабушка. Лекарства должен подбирать врач, - подчеркнула Анна Силаева. – Ведь антидепрессанты могут не только настроение повысить, но и при неверном подборе привести к мыслям о суициде. Чтобы не было подобных вещей, этим должен заниматься специалист».

Кроме того, уточнила психиатр, не стоит ждать, что антидепрессант поможет через два дня. Как правило, улучшения в случае депрессии наступают через две недели после начала приёма лекарства.

Главный врач центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов добавил, что продажи антидепрессантов в последнее время выросли. «И, кстати, я бы не стал связывать это напрямую с СВО и коронавирусом. В жизни и без того много факторов, которые на нас влияют», - отметил Михаил Миронов.

Он также добавил, что депрессию не всегда лечат антидепрессантами. «Об этом тоже нужно помнить. И помнить о том, что лечение депрессии и, соответственно, приём лекарств может затянуться на 5, 7, 10 лет», - заключил психиатр.